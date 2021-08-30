شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 48 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة على المدى القصير، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 44 فلس كمستوى اول ثم 35 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 52 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 46.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 49.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط