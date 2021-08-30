شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 128 فلس، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تصل به لمستوى الدعم 115 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 136 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 125 فلس وبين مستوى المقاومة هو 130 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط