شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات (OOREDOO) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى ليغلق في المنقطة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 645 فلس، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة التالي عند 660 فلس في الاجل القصير، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 635 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 640 وبين مستوى المقاومة هو 650 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد