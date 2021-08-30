شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يواجه مقاومة هامة -تحليل صباحي- 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاحد اولى جلسات الاسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6.04 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 6.10 ريال، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 560 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6.20 ريال



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.98 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.09 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط