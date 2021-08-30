شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى ليغلق امس الاحد عند مستوى 8.46 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 8.60 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين بشان الاتجاه القادم للسهم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم التراجع في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم الهم عند 8 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 8.70 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.38 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.52 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط