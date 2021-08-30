شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يشهد مزيدا من الانخفاض -تحليل صباحي- 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم مزيدا من التراجعات في الاجل القصير، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 537 فلس، مخترقا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 500 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 560 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 527.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 546.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط