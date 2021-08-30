شكرا لقرائتكم خبر عن المغاربية (GNAHC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره منذ نهاية الاسبوع الماضي حتى جلسة امس الاحد والتي اغلقها منخفضا عند مستوى 70 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 65 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 74 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 68.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 71.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط