شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 199 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع انا يشهد السهم تراجعا خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 195 فلس كمستوى اول ثم 189 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 196 فلس وبين مستوى المقاومة هو 202 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط