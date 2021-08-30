شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 7478 نقطة، في ظل استمرار الاداء الايجابي لمؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الوصول لمستوى المقاومة 7600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 7350 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,449 بينما مستوى المقاومة هو 7,500 نقطة