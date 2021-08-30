شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 30-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاحد منخفضا عند مستوى 11081 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض لمستىالدعم 10980 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,062 بينما مستوى المقاومة هو 11,105 نقطة