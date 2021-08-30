شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات الأسهم الخليجية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت مؤشرات الأسهم الخليجية عند الأغلاق إذ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس، مرتفعا 51.60 نقطة ليقفل عند مستوى 11180.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وأقفل سوق دبي المالي مرتفعا بشكل طفيف وبواقع نقطة واحدة، عند مستوى 2901 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 148 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي مرتفعا بنسبة 0.36% عند مستوى 7652 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1491 مليون درهم.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشر السوق العام 21.36 نقطة، ليبلغ مستوى 71ر6812 نقطة بنسبة صعود بلغت 31ر0 % بتداولات بقيمة 3ر58 مليون دينار كويتي، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 04ر0 نقطة، ليبلغ مستوى 22ر5486 نقطة، بتداولات 66ر19 مليون دينار كويتي، وارتفع مؤشر السوق الأول 83ر30 نقطة، ليبلغ مستوى 0ر7478 نقطة، بنسبة صعود بلغت 41ر0 % بتداولات بقيمة 66ر38 مليون دينار.

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 94ر3965 نقطة مرتفعا بـ 4ر3 نقطة، وبنسبة 09ر0% وبلغت قيمة التداول مليونين و844 ألفا و978 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 8ر1%.

وسجل المؤشر العام لبورصة قطر انخفاضا بقيمة 20.68 نقطة، بنسبة 0.19%، ليصل إلى 11 ألفا و081.98 نقطة.

وأغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1،665.91 بانخفاض بلغ 0.63 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 664.54 بانخفاض بلغ 0.06 نقطة عن معدل إقفاله السابقة.