شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توزيع بطاقات التموين على الشرائح الأعلى والأقل إنفاقا بالمجتمع.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نسبة تغطية بطاقات التموين للأسر وفقا لـ - الشرائح العشرية - عام 2019/2020، والتي رصدت أن حوالي 90% من الأفراد تقع تحت مظلة منظومة الدعم حتى الشريحة الثانية.

ويعني مفهوم الشرائح العشرية توزيع الأفراد على عشر شرائح انفاقية متساوية في عدد الأفراد، وكل شريحة تضم 10% من إجمالي الأفراد، وذلك بعد ترتيبهم تصاعديا طبقا لقيمة الانفاق السنوي للفرد بحيث تضم الشريحة الأولى " الدنيا" أقل الأفراد انفاقا والعاشرة "العليا" أكثر الأفراد إنفاقا.

وقالت البيانات التي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن أكثر من حتى الشريحة التاسعة من المجتمع تصل نسبة التغطية لمنظومة الدعم إلى 80%، وتقل هذه النسبة مع زيادة المستوى للأسرة لتصل إلى 72.7% في شريحة الإنفاق العليا "العاشرة".

الشريحة العاشرة 72.7%

الشريحة التاسعة 80.6%

الشريحة الثامنة 83.2%

الشريحة السابعة 84.6%

الشريحة السادسة 87.5%

الشريحة الخامسة 85.5%

الشريحة الرابعة 88%

الشريحة الثالثة 89.1%

الشريحة الثانية 89.6%

الشريحة الأولي 90.6%