شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات الاليكترونية إلى 3,5 مليار دولار خلال 21/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة زيادة الصادرات الاليكترونية إلى نحو 3,5 مليار دولار خلال 21/2022 ، بجانب تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الانترنت، والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن سيتم البدء في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات، وتنفيذ مشروع الرقم القومي للعقارات ومنظومة التراخيص العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية، فضلاً عن استكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى مجال التعليم والتدريب وتنمية القدرات والمهارات البشرية، من المستهدف مواصلة تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها، وبخاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وكذا التوسع في المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي

وأكد التقرير، أنه من أهم البرامج الإنمائية المستهدفة بالقطاع لخطة عام 21/2022 في برنامج التحول إلى المجتمع الرقمي، وبرنامج تنمية المهارات التكنولوجية، وبرنامج تطوير البنية التحتية للاتصالات، وبرنامج تصميم وتصنيع الإليكترونيات، وبرنامج تطوير أمن المعلومات والتوقيع الإليكتروني، وأشار التقرير إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 21/2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه.