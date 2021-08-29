شكرا لقرائتكم خبر عن «الفالح» يناقش مع وزير النقل العماني الفرص الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وفد المملكة خلال زيارته لمسقط بالأمس، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والتقنية، وتعزيز التعاون بين المملكة وعمان الشقيقتين.

كما ناقش الوزيران الفرص الاستثمارية التي ستخلق مع بدء تفعيل الخط البري الجديد، وبحث فرص التعاون في مجال تقنية المعلومات وتبادل التجارب السعودية العمانية بهذا المجال.