شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار ونظيره العماني يبحثان التعاون الاقتصادي والاستثماري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وفد المملكة الذي يزور العاصمة العمانية مسقط اليوم، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف، بهدف ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين بما يرقى لتطلعات قيادتي البلدين وعمق العلاقة بينهما، ومتابعة التقدم في المبادرات الاستثمارية التي طُرِحَت في اللقاءات السابقة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة، ودعم التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة لتطوير وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تنمية التجارة والاستثمارات وتشجيع المشروعات المشتركة.