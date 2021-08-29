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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم الصندوق الزراعي برنامج التدريب التعاوني على رأس العمل «تمهير»، الذي أطلقه في وقت سابق، بالتعاون مع برنامج «تمهير»، التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بمشاركة 30 متدربا ومتدربة، يمثلون تخصصات جامعية متنوعة، بهدف تزويد المتدربين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وزيادة فرص الحصول على فرصة وظيفية مناسبة. وأوضح مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي أن دور الصندوق في هذا البرنامج الذي استمر لمدة 6 أشهر يتمثل في تمكين المتدربين من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة في تخصصاتهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، إضافة إلى مساعدة المتدربين للتعرف على طبيعة الأعمال المختلفة وممارستها من أجل زيادة نسب توظيفهم مستقبلا.



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