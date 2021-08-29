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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ أمس وفد سعودي زيارة إلى سلطنة عمان؛ بهدف ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

ويشارك في الوفد الذي يرأسه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد كبير من القياديين في القطاع الخاص، والشركات الريادية، وكبار رجال الأعمال السعوديين.

وسيجري وزير الاستثمار أثناء الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين العمانيين في القطاعين الحكومي والخاص.

كما يتضمن جدول الزيارة انعقاد المنتدى الاستثماري العماني السعودي، واجتماع مجلس الأعمال السعودي العماني، ولقاءات بين الشركات الكبرى ورجال الأعمال من البلدين، وتتخللها كذلك جولة بأهم المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان.