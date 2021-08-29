شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 29-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 29-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط هامشي للمؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة هيكلة ملكية شركة تعليم لخدمات الإدارة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.487 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المنصورة للدواجن، المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية، المصرية للدواجن، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العالمية للاستثمار والتنمية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للمحابس، العربية للصناعات الهندسية، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك الكويت الوطني-مصر، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية. إيقاف تداول 27 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المنصورة للدواجن، المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية، المصرية للدواجن، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العالمية للاستثمار والتنمية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للمحابس، العربية للصناعات الهندسية، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك الكويت الوطني-مصر، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مصر للألومنيوم، الألومنيوم العربية، أسمنت سيناء، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل.



البورصة تربح 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط هامشي للمؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة هيكلة ملكية شركة تعليم لخدمات الإدارة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.487 مليار جنيه. البورصة تربح 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط هامشي للمؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة هيكلة ملكية شركة تعليم لخدمات الإدارة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.487 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 799.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.9 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 43.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.74%، والعرب على 11.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 296 ألف جينه، 27.3 مليون جنيه، 583.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 143.6 مليون جنيه، 205.1 مليون جنيه، 262.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 11113 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2479 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13451 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4342 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 2956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3963 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 3804 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للزيوت والصابون، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، كفر للزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 800 ألف سهم، 10463 سهم، 14666 سهم، 617.2 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، 4.8 مليون سهم، 89946 سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10242 سهم، 75 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للزيوت والصابون، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، كفر للزيات للمبيدات والكيماويات، المتحدة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 800 ألف سهم، 10463 سهم، 14666 سهم، 617.2 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، 4.8 مليون سهم، 89946 سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 10242 سهم، 75 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مستشفى النزهة الدولي، 33406 سهم، 7063 سهم، واشترى المساهم الرئيسي بمستشفى النزهة الدولي 31 ألف سهم.

كما أعلنت شركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الهندسية، بيع 4.45 مليون سهم بشركة القاهرة للزيوت والصابون بسعر 6.96 جنيه بقيمة إجمالية 30.97 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 60.74% إلى 59.59%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

نتائج أعمالأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، زيادة قيمة العقود الجديدة بالشركة بنسبة 56.8% لتصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021 مما أدى إلى وصول المشروعات تحت التنفيذ إلى مستوى قدره 5.9 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2021، وتمثل المشروعات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في قطاع مراكز البيانات النسبة الأكبر من المشروعات الجديدة هذا الربع، فضلًا عن المشروعات عبر قطاعي اليها والصناعة في مصر. نتائج أعمالأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، زيادة قيمة العقود الجديدة بالشركة بنسبة 56.8% لتصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021 مما أدى إلى وصول المشروعات تحت التنفيذ إلى مستوى قدره 5.9 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2021، وتمثل المشروعات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في قطاع مراكز البيانات النسبة الأكبر من المشروعات الجديدة هذا الربع، فضلًا عن المشروعات عبر قطاعي اليها والصناعة في مصر.

كما أعلنت شركة مطاحن جنوب القاهرة ولجيزة، نتائج أنشطة الشركة خلال شهر يوليو عام 2021 بعجز قدره 3.748 مليون جنيه مقارنة بعجز قدره 575 ألف جنيه خلال الشهر المثيل من العام المالي السابق.

وأعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات بلغت 43 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وبلغ صافي الربح 26.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة.





سوديك أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، أنه جاري العمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصول على مساحة 440 فدان تقريبًا بمدينة الشيخ زايد الجديدة ملاصقة لقطعة الأرض القديمة ومتضمنًا أجزاء منها بعد إنشاء مشروعات بجوارها، بالإضافة إلى أنها أعلى كفاءة من الموقع الأصلي لأرض مما يتيح زيادة في المساحة البنائية القابلية للبيع بالمشروع بدون المساس بمكوناته.