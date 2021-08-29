شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 29-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 29-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط هامشي للمؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة هيكلة ملكية شركة تعليم لخدمات الإدارة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.487 مليار جنيه.



إيقاف تداول 27 شركة إيقاف تداول 27 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المنصورة للدواجن، المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للمنتجعات السياحية، المصرية للدواجن، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العالمية للاستثمار والتنمية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للمحابس، العربية للصناعات الهندسية، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك الكويت الوطني-مصر، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مصر للألومنيوم، الألومنيوم العربية، أسمنت سيناء، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل.



البورصة تربح 2.7 مليار جنيه البورصة تربح 2.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط هامشي للمؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة هيكلة ملكية شركة تعليم لخدمات الإدارة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.487 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 799.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.9 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 43.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 45.74%، والعرب على 11.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 296 ألف جينه، 27.3 مليون جنيه، 583.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 143.6 مليون جنيه، 205.1 مليون جنيه، 262.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 11113 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2479 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13451 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4342 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 2956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3963 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 3804 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 40.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.699 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 18.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.92%.

- بنك الكويت الوطني-مصر بسعر إغلاق 17.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.55%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.70%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 2.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.83%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.51%.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 3.700 دولار بنسبة تراجع بلغت 7.50%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 61.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.27%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 44.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.04%.