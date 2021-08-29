شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تغطية بطاقات التموين للأسر الوجه البحرى والقبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات بحث الدخل والانفاق لعام 2019/2020، تفاصيل تغطية بطاقات التموين للأسر موزعة بين أقاليم الجمهورية، حيث يشكل الدعم الغذائي جزءا أساسيا من نظام شبكة الأمان الأجتماعي في مصر.

ويعمل نظام الدعم الغذائي على تحقيق الحماية للأسر من آثار ارتفاع أسعار السلع الغذائية من خلال بطاقات التموين التي تشمل عددا كبيرا من السلع الغذائية الأساسية ودعم الخبز، حيث تمنح الحكومة دعم لكل فرد في الأسرة يستحق هذا الدعم بموجب بطاقات التموين، ويحصل المواطن على احتياجه من أي من السلع الموجودة في السوق الحر في حدود الدعم الذى تقره الحكومة.

ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفوجراف ، نسب تغطية بطاقات تموين الأسر، والتي أظهرت أن 91.5% من أسر ريف الوجه البحري تستفيد من منظومة الدعم مقابل 64.6% في المحافظات الحضرية.

بلغت نسب تغطية بطاقات التموين للأسر 90.7% في ريف الوجه القبلي و84.8% في حضر الوجه البحري و79.5% في حضر الوجه القبلي و84.1% في محافظات الحدود.

84% من الأسر المصرية يتم تغطيتها في منظومة الدعم وترتفع هذه النسبة في الريف لتصل إلى 91.1%، بينما تقل في الحضر لتصل إلى 74.9%.