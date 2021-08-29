متابعة كفاءة الطاقة في 24 محطة توليد كهرباء وتحلية مياه

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ويهدف المركز من خلال هذه الزيارات الميدانية إلى تعزيز الوعي عن مبادرة كفاءة الطاقة بقطاع المنافع وأهدافها، والتحقق من البنية التحتية لقياس مؤشرات كفاءة الطاقة حسب المعايير الدولية، فضلا عن تحسين جودة ودقة البيانات المتخصصة بحسابات كفاءة الطاقة وتشمل كميات استهلاك الوقود، إنتاج الكهرباء، إنتاج البخار، والتحقق من المصادر الرئيسة لتلك البيانات وآليات إدارتها.
وتأتي هذه الزيارات في إطار جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتحسين رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحسن إدارتها في مختلف القطاعات.
زيارات ميدانية لـ24 محطة
- الجهات التي تمت زيارتها:
- الشركة السعودية للكهرباء
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
- شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع
- عدد من شركات الإنتاج المستقل
أهداف الزيارات:
- تعزيز الوعي عن مبادرة كفاءة الطاقة بقطاع المنافع.
- التحقق من البنية التحتية لقياس مؤشرات كفاءة الطاقة.
- تحسين جودة البيانات المتخصصة بحسابات كفاءة الطاقة.
- التحقق من المصادر الرئيسة للبيانات وآليات إدارتها.
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