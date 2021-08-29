متابعة كفاءة الطاقة في 24 محطة توليد كهرباء وتحلية مياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة زيارات ميدانية واسعة لـ( 24) محطة في المؤسسات والشركات العاملة بمجال توليد الكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج ونقل وتوزيع الكهرباء، شملت الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، وعددا من شركات الإنتاج المستقل.

ويهدف المركز من خلال هذه الزيارات الميدانية إلى تعزيز الوعي عن مبادرة كفاءة الطاقة بقطاع المنافع وأهدافها، والتحقق من البنية التحتية لقياس مؤشرات كفاءة الطاقة حسب المعايير الدولية، فضلا عن تحسين جودة ودقة البيانات المتخصصة بحسابات كفاءة الطاقة وتشمل كميات استهلاك الوقود، إنتاج الكهرباء، إنتاج البخار، والتحقق من المصادر الرئيسة لتلك البيانات وآليات إدارتها.

وتأتي هذه الزيارات في إطار جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتحسين رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحسن إدارتها في مختلف القطاعات.

زيارات ميدانية لـ24 محطة







الجهات التي تمت زيارتها:



الشركة السعودية للكهرباء



المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة



شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع



عدد من شركات الإنتاج المستقل



أهداف الزيارات: