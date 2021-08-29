استقالة الرئيس التنفيذي لأسواق العثيم

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وأوضحت الشركة في بيان أمس، على موقع «تداول»، أن أسباب الاستقالة جاءت تماشيا مع توجه مجلس الإدارة برفع مستوى تطبيق معايير الحوكمة وتعزيز مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ورغبة منه للتفرغ لأعماله الخاصة.
وذكرت الشركة أن مجلس الإدارة وافق على تعيين محسن صقر حسين رئيسا تنفيذيا للشركة، اعتبارا من 01 أكتوبر 2021.
وأفاد البيان بأن حسين سينضم للشركة اعتبارا من 29 أغسطس 2021، (أمس) ليبدأ بمهام الاستلام والعمل مع الرئيس التنفيذي الحالي حتى تاريخ سريان استقالته في 30 سبتمبر 2021، مما يكفل انسيابية انتقال المهام.
وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد حاصل على درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال 1993 من جامعة تكساس، ودرجة الماجستير - إدارة أعمال في 2000م من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة إدارة الأغذية من جامعة كارونيل في 1994م بأمريكا.
ولفتت إلى أن لديه خبرة لمدة 25 عاما من خلال عمله بتولي مناصب عدة في شركات مختلفة في نشاط تجارة الأغذية داخل وخارج المملكة، وحاصل على شهادة ودورات متنوعة.
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