شكرا لقرائتكم خبر العقاري ينفذ 4.8 ملايين عملية الكترونية في النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ صندوق التنمية العقارية أكثر من 4.8 ملايين عملية وخدمة الكترونية خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 عبر منصاته الالكترونية المتنوعة بمعدل زمني لم يتجاوز 4 دقائق للعملية الواحدة، وذلك تسهيلا لحصول الأسر السعودية على المسكن الملائم بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الصندوق نفذ أكثر من 4.8 ملايين عملية وخدمة الكترونية عبر جميع منصاته الالكترونية خلال النصف الأول 2021 بمعدل زمني 4 دقائق للعملية، ضمن أكثر من 43 خدمة الكترونية واتصالا لمركز الاتصال الموحد، مما أسهم في توقيع أكثر من 102 ألف عقد تمويلي سكني جديد في ظل الطلب المتزايد على برنامج القرض العقاري المدعوم.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق إن عدد العمليات التي تمت عن طريق البوابة الالكترونية تجاوزت 785 ألف عملية خلال النصف الأول 2021، كما نفذت الفروع أكثر من 343 ألف عملية، في حين قدرت عدد العمليات التي تمت عن طريق مراكز الاتصال الموحد بأكثر من 3.7 ملايين عملية.

وأكد على السعي الدائم والاهتمام المستمر من الصندوق لتطوير خدماته الالكترونية بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، وبالاستفادة من «القرض المدعوم» وضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة ودقة عالية دون الحاجة لمراجعة الفروع بالربط التقني مع 36 جهة من منظومة الإسكان والجهات التمويلية من مصارف ومؤسسات التمويلية حتى نهاية النصف الأول، وذلك بإتاحة 147 خدمة الكترونية تبادلية بين الصندوق والجهات ذات العلاقة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إقبال المستفيدين على إنهاء متطلبات وإجراءات القرض العقاري المدعوم الكترونيا شهد خلال الفترة الماضية تزايدا ملحوظا مما يدل على ثقة الأسر السعودية بالبرامج والمبادرات التي تقدم من «سكني»، إضافة إلى التكاملية في تقديم الخدمات الكترونيا بين الصندوق والقطاع العام والخاص، لافتا إلى أن أعداد البيانات التبادلية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية تخطت حاجز 23 مليون عملية من يناير حتى نهاية يونيو 2021.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خدمات «القرض المدعوم» من خلال أكثر من 43 خدمة الكترونية عبر البوابة الالكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، كما أن مركز الاتصال الموحد 199088 وحسابات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على الاستفسارات والمقترحات حول «القرض المدعوم».