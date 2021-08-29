دخول مفوضي المنشآت على «طاقات» عبر النفاذ الوطني الموحد

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وأتاح الصندوق للمستفيدين من خدماته، خطوات ميسرة للدخول إلى بوابة «طاقات» عبر بوابة «نفاذ» دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ»طاقات»، وذلك من خلال: الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل عبر الرابط www.taqat.sa، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمفوض للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمنشآت.
وتتيح بوابة (طاقات) لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهداف منشآتهم، حيث تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتقدم خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى الوطنية العاملة، من خلال منصة الكترونية شاملة لسوق العمل.
يشار إلى أن مشروع النفاذ الوطني الموحد هو نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني، بحيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار «هوية إثبات الكترونية» للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية، وإيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة تضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلا وهو الذي يحق له فقط استخدام الهوية الرقمية، واستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عال في المصادقة أو التسجيل.
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