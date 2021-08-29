شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز المحظورات على الموظف الحكومي وفقا لقانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية عدة ضوابط ومحظورات على الموظف العام أثناء تأدية مهام َظيفته.

نص القانون على ضرورة مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية

حظر القانون الموظف الحكومي التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته الا بتصريح كتابي من الرئيس المختص

حظر القانون، عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات

يحظر القانون ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أومساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته

يحظر القانون إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي لتلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة

حظر القانون الجمع بين وظيفتين وأي عمل اخر من شأنه الأضرار بواجبات الوظيفة