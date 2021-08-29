شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز المحظورات على الموظف الحكومي وفقا لقانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر
ماذا يجب على الموظف الالتزام به أثناء ساعات العمل؟
نص القانون على ضرورة مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية
هل يجب على الموظف الالتزام بسرية بيانات ومعلومات خاصة بمهام وظيفته؟
حظر القانون الموظف الحكومي التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته الا بتصريح كتابي من الرئيس المختص
هل يجب على الموظف الحكومي مساعدة الجهات الرقابية؟
حظر القانون، عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات
هل سمح القانون للموظف الحكومي بالعمل السياسي والحربي؟
يحظر القانون ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أومساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته
كيف حدد القانون العلاقة بين الموظف ومتلقي الخدمة؟
يحظر القانون إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي لتلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة
هل يحق للموظف الحكومي الجمع بين وظيفتين؟
حظر القانون الجمع بين وظيفتين وأي عمل اخر من شأنه الأضرار بواجبات الوظيفة