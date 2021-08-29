أخبار الاقتصاد اليوم.. استعرض استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالى الحالي

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 29-8-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أن خطة عام 21/2022 تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بنسبة 5,6% ليرتفع الناتج من 93,9 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 99,3 مليار جنيه في عام الخطة، وليتجاوز الناتج المحقق قبل وقوع جائحة كورونا عام 18/2019.

"التخطيط" تستعرض استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالى الحالي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019- 21/2022).

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قناة السويس تُعد شريانًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا، حيث يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يُناهز 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميًا، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.

أشارت السعيد إلى أن خطة عام 21/2022 تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5,6% ليرتفع الناتج من 93,9 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 99,3 مليار جنيه في عام الخطة، وليتجاوز الناتج المحقق قبل وقوع جائحة كورونا عام 18/2019.

"الاتصالات": تضاعف أعداد المتدربين 10مرات ونستهدف 500 ألف متدرب

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ختام فعاليات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC والتى نظمها المركز الإقليمى للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة من 20 حتى 28 أغسطس بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.

وتعد المسابقة هى الجولة المؤهلة للبطولة الأفريقية العربية للبرمجيات 2021 ACPC والتى من المقرر عقدها فى الأقصر خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، كما تعد مسابقة هذا العام أكبر مسابقة مصرية فى البرمجيات وطرق الحل المنهجى للمشكلات حتى الآن، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة هذا العام 1186 فريق من طلاب الجامعات بالإضافة إلي عدد 114 فريق، و شارك فى نهائيات المسابقة 200 فريقا بعدد 600 طالب من أصل 5000 طالب وطالبة يمثلون 72 جامعة ومعهد.

24 % زيادة فى متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين بالقطاع العام عام 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2020.

ومن أهم المؤشرات بلغ متوسط الأجر الأسبوعى 915 جنيهاً للعاملين فى كل من القطاع العــام / الأعمــال العــام والقطاع الخاص، 1834 جنيهـاً فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1479جنيهاً عام 2019 بنسبة زيادة 24%، و885 جنيهـاً فى القطـاع الخاص مقابل 1019جنيها عام 2019 بنسبة إنخفاض 13.2% حيث أصبحت الإحصائية تشمل بيانات العاملين بالمنشأت ( أقل من 10 عاملين ).

وكان 940 جنيهاً هو متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1295جنيهاً عام 2019، و776 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1220 جنيهاً عام 2019، وكان 1822 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1455 جنيهاً عام 2019 .

منتدى مصر للتعاون الدولى يشهد اصطفاف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي 8 و9 سبتمبر، وتنظمه وزارة التعاون الدولي، يعد تجمعًا عالميًا استثنائيًا من مصر، يشهد اصطفاف دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لبحث تعزيز العمل المشترك الهادف لتحقيق النمو المستدام، وسيكون له دور فعال في رسم مستقبل الشراكات الدولية لتحقيق الأجندة الأممية 2030.