شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة الكيماوية": مساهمة متميزة لشركات قطاع الأعمال في مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات قطاع الأعمال العام، تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالصعيد والوجه البحرى، خاصة في مجالات المرافق والبنية الأساسية بما تتضمنه من تبطين ترع وشق طرق واعمال كهرباء ومبانى خدمية وتوصيل مياه شرب وصرف صحى.

وحول رؤيته لمساهمة شركات قطاع الأعمال العام في المبادرة، أوضح وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ" الخليج 365" أن دور قطاع الأعمال العام مهم للغاية في تلك المبادرة التاريخية ،التي تتم لأول مرة في تاريخ مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لافتا انه لأول مرة تدخل الخدمات آلاف القرى والنجوع والعزب والتوابع، ومناطق لم تدخلها الخدمات بل لم تكن تحلم بأن تصلها الخدمات من أساسه.

أضاف وليد الرشيد ان مشاركة شركات قطاع الاعمال تأتى في ضوء حرص الوزارة على المساهمة في كافة المشروعات الوطنية، ومنها العاصمة الإدارية وشق الطرق والكبارى وخطوط السكك الحديدة والمترو، موضحا أن الشركات - كما أعلن من قبل - تنفذ أعمال في مبادرة حياة كريمة بنحو 12 مليار جنيه، أغلبها متركز في الصعيد .

وأشار الرشيد أن التركيز على الصعيد لأنه محروم من الخدمات ويحتاج إلى تنمية؛ مما يساهم في توطين التنمية والمساهمة في رفع النمو من خلال جذب الاستثمارات للصعيد، وفقا لرؤية القيادة السياسية الداعمة للصعيد بشكل كبير، من خلال توطين الصناعات الثقيلة والتوسع الزراعى بمشروع المليون ونصف المليون فدان .