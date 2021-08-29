شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات السعودية والإمارات بأولى جلسات الأسبوع.. وهبوط البحرين وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت الأسواق الإماراتية، وصعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.46% رابحًا 51.60 نقطة ليغلق عند مستوى 11180.91 نقطة وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.19% خاسراً 20.68 نقطة ليغلق عند مستوى 11081.98 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1665.91 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.46% رابحًا 51.60 نقطة ليغلق عند مستوى 11180.91 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.21% رابحًا 51.92 نقطة ليغلق عند مستوى 24573.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 138.5 مليون سهم بقيمة 4.7 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.87%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.52%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.59%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.10%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.88%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.6%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.05%.

وقفز 136 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنابيب" بنسبة 9.99%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 5.16%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 5.08%، وتراجع 54 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 4.31%، ثم سهم "شمس" بنسبة 2.08%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 1.71%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 245.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.04% رابحًا 1.19 نقطة ليغلق عند مستوى 2901.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.4 مليون سهم محققة ما قيمته 148.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 2194 صفقة لعدد 32 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 0.42%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.39%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.5%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.1%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة المال كابيتال ريت بنسبة 14.78%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.71%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.85%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.4 مليون ورقة بقيمة 35.1 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.96%.

بورصة أبو ظبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.36% رابحًا 27.13 نقطة ليغلق عند مستوى 7652.145 نقطة، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.371 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 242.8 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 5655 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.42%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.87%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.8%، ثم قطاعي العقار والخدمات بنسبة 0.23%، 0.16%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 14.95%، ثم سهم "مجموعة أيه أس جي ستاليونز الإمارات" بنسبة 11.48%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 7.74%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 9.88%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 3.64%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 3.55%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 285 مليون درهم.

بورصة قطر

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.19% خاسراً 20.68 نقطة ليغلق عند مستوى 11081.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 178.1 مليون سهم بقيمة 312.4 مليون ريال عبر تنفيذ 7208 صفقة، وتراجع 18 سهماً، وارتفع 27 سهمًا، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47%، أعقبه قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 0.45%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاعي الصناعات والعقارات بنسبة 0.61%، 0.22%، على التوالي.

بورصة البحرين

كما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.63 نقطة ليغلق عند مستوى 1665.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 553.5 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة 13.88% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.51%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 9.19% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.3%، وهبط سهمي مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.89%، 0.4%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 3.23% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.56%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.45%، وصعد سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 3.95%.

بورصة الكويت

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحًا 21.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6812.71 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% رابحًا 30.83 نقطة ليغلق عند مستوى 7478 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% خاسرًا 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5486.22 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسرًا 5.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5776.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 331.6 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.5 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.81%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.98%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.26%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.19%، 0.13%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.28%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 0.69%، 0.64%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.02%.