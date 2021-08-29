شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 25-28 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 29-8-2021 بالسوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية، وسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة بين 22-23 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو.

وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 18جنيها في المزرعة، والدواجن البلدى، 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 43 جنيها.

ويتراوح سعر كرتونة البيض في المزرعة بين 36-37 جنيها، في حين تراوح سعر المستهلك 40- 42 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.