شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 29-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 29-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، خلال بدء تعاملات البنوك، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.31 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ49.29 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف ثباتا عند سعر 51.94 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى استقر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.94 جنيه للشراء.

52.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.29 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 49.31 جنيه.

52.27 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 52.27 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.32 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس52.01 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.31 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.44 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.57 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.