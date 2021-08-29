شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 269مليون دولار استثمارات شركة عجيبة خلال عام وإنتاج 40ألف برميل خام يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعيات العامة لشركتى عجيبة والفرعونية للبترول من خلال تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2020 / 2021 .

وأكد الملا خلال أعمال الجمعيات على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة حالياً في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والإسراع بتنفيذ المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز التى تعد من أولويات العمل البترولى وذلك بالتنسيق مع الشركاء الأجانب لتحقيق معدلات أداء متميزة مماثلة لما تحقق في مشروعات بترولية أخرى وأن هناك احتمالات جيدة لاكتشاف المزيد من الآبار وسرعة وضعها على الإنتاج .

وطالب الملا أن تشهد إجراءات التحول الرقمى في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أداء أسرع وتحقيق المزيد من التقدم للمساهمة في تحسين الأداء وسرعة اتخاذ القرار، وشدد الملا على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة المواقع والمنشآت البترولية لمواجهة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والأمن الصناعى وحماية البيئة .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مصطفى رئيس شركة عجيبة أن حجم الاستثمارات بلغ خلال العام حوالى 269 مليون دولار، وبلغ متوسط الإنتاج حوالى 40 ألف برميل زيت خام يومياً، وحوالى 17 مليون قدم مكعب غاز يومياً وإضافة حوالى 6 مليون برميل زيت خام وحوالى 2ر4 مليار قدم مكعب غاز لاحتياطى الشركة القابل للاستخراج ، كما تم تحقيق وفر بلغ حوالى 5ر27 مليون دولار من خلال استخدام التكنولوجيات والتصميمات الحديثة فى عمليات الحفر وزيادة كفاءة المعدات واستخدام الحلول البديلة.

وتم خلال الجمعية استعراض أهم المشروعات التى تنفذها عجيبة ومن أهمها البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الغازات بطاقة استيعابية 180 مليون قدم مكعب يومياً لإنتاج حوالى 150 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالي 10 آلاف برميل من الزيت الخام، بالإضافة إلى مشروعات تطوير منظومة توليد الطاقة الكهربائية بحقول مليحة وفرس وتطوير البنية التحتية لجنوب غرب مليحة، موضحاً أنه يتم حالياً تنفيذ خطة للتحول الرقمى بجميع القطاعات فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فى أنشطة الحقول من خلال تطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد.

واستعرض المهندس عصام الدين العجراوى رئيس الشركة الفرعونية للبترول النتائج التى تحققت خلال العام، حيث أشار إلى تحقيق معدلات إنتاج تفوق الخطة المحددة خلال العام، وأن إجمالى الغاز المباع بلغ 162 مليار قدم مكعب، بالإضافة إلى3.3 مليون برميل متكثفات، وأشار إلى أنه تم النجاح فى خفض معدل التناقص الطبيعى للإنتاج وتحسين معدلات الإنتاج اليومية وزيادة كفاءة محطة المعالجة مما كان له أثر إيجابى فى المحافظة على استقرار الإنتاج .

وأضاف أنه بالنسبة لمجال المشروعات فقد تم الانتهاء من حفر وإكمال الآبار أتول -4 وقطامية مما ساهم في إضافة 160 مليون قدم مكعب غاز يومياً منذ ديسمبر 2020، كما أشار إلى القيام بالعديد من المشروعات لتعزيز السلامة وكفاءة التشغيل والبنية التحتية ، وشحن وتخزين المتكثفات .

وحضر أعمال الجمعيتين الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة وممثلى شركتى إينى الإيطالية وبى بى البريطانية.