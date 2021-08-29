شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط الخام بـ 11.5% لبرميل برنت و10.3%لغرب تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية أكبر مكاسب أسبوعية وذلك منذ شهر يونيو 2020 بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام القياس العالمي برنت بنسبة 11.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 10.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت أسعار النفط 72.70 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.74 دولار للبرميل حيث ارتفعت بمقدار 2%.

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لـ"أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس.