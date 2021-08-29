شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم 29-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا ملحوظا اليوم الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة بمصر وتوقف التداول على المعدن النفيس في البورصات العالمية، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 792 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 يسجل 679 جنيها للجرام وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام، وعيار 24 يسجل 905 جنيها للجرام، الجنيه الذهب 6320 جنيها، أونصة الذهب 1818 دولار.

وخلال الأسبوع المنقضي شهدت أسعار الذهب تقلبات عدة بين الصعود والهبوط، ليسجل السوق العالمي تحركات نحو الصعود ليتجاوز السعر العالمي للمعدن الأصفر 1800 دولار للأونصة، بعد أن سجلت تراجعات دون 1780 دولار، وبالنسبة للسعر المحلي سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سعر 782 إلي 792 جنيها صعودا وهبوطا، وفيما يلي أبرز الأحداث التي أثرت على أسعار الذهب.