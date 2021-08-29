شكرا لقرائتكم خبر عن التجوال المحلي في القرى والهجر.. المملكة تحقق التزامها التقني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -إيصال الخدمات إلى كل السكان على أراض المملكةسواء مواطنين أو مقيمين

-الخدمة مجانية والبداية من عسير وعدد المستفيدين 5 ملايين

من منطلق التزام المملكة في مسيرتها نحو التحول الرقمي بإيصال الخدمات إلى كل السكان على أراضيها سواء مواطنين أو مقيمين.

تم إطلاق خدمة التجوال المحلي دون أي رسوم إضافية في القرى والهجر في كافة أنحاء المملكة، بحيث سيتمكن عملاء مقدم خدمة معين من تغيير الشبكة إلى مقدم مقدمة آخر دون احتساب أي رسوم إضافية؛ وذلك في حال عدم توفر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي

وستضمن هذه الخطوة زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستفيد من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي وتحقيق مستهدفاته ونشر خدماته من جهة أخرى.

وسوف تنطلق الخدمة في منطقة عسير، وبشكل تدريجي في كافة التجمعات السكانية من القرى والهجر في جميع مناطق المملكة وسيستفيد من هذه الخدمة أكثر من ٥ مليون مستخدم وجاء اطلاق هذا النوع من الخدمة لتحقيق عدد من الأهداف متها التأكيد اهتمام المملكة بإيصال الخدمات إلى كل السكان على أراضيها سواء مواطنين أو مقيمين. ودعم تمكين التحول الرقمي وتحقيق مستهدفاته وزيادة عدد الخيارات المتاحة.

ورفع مستوى المنافسة. و الارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستفيد.