شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الكويتي: "أوبك +" قد تعيد النظر في زيادة الإنتاج المتفق عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس اليوم الأحد إنه قد تتم خلال اجتماع أوبك+ القادم في أول سبتمبر إعادة النظر في الزيادة التي وافقت عليها المجموعة الشهر الماضي.

وستعقد مجموعة أوبك+، التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا يوم الأربعاء لمناقشة زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقا بواقع 400 ألف برميل يوميا لعدة شهور.

وقال الفارس "هناك تباطؤ في السوق.. بما أن كوفيد بدأ يأخذ موجته الرابعة في بعض المناطق، لابد ان نأخذ الحذر في هذا الجانب ونعيد النظر في هذه الزيادة وقد يكون هناك إيقاف لهذه الزيادة".

وأضاف أن اقتصادات شرق آسيا والصين لا تزال متأثرة بكوفيد-19 لذا ينبغي توخي الحذر.

وقال "هناك اجتماعات مع دول أوبك ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى الآن هناك وجهات نظر مختلفة للتفاعل مع هذا الموضوع".