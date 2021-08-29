شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات تاريخية للصادرات غير النفطية تعكس جودة المنتج السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - بلغت 23.5 مليار ريال كأعلى رقم شهري في تاريخ الصادرات غير النفطية

- أعلى المنتجات تصديراً البولي بروبلين من قطاع البتروكيماويات

قفزت الصادرات السعودية غير النفطية في شهر يونيو الماضي، إلى أعلى معدل في تاريخها، وذلك بفضل توظيف القيادة الرشيدة كافة الإمكانات الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.

وقال مراقبون إن نمو الصادرات غير النفطية يأتي ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، للمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وأشاروا إلى تسجيل الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخ الصادرات غير النفطية في شهر يونيو 2021م حيث بلغت 23.5 مليار ريال كأعلى رقم شهري في تاريخ الصادرات غير النفطية، وتجاوزها حاجز 20 مليار في أشهر مارس وابريل ومايو بشكل متتابع لأول مره، مؤكدين تحقق ارتفاع في نسبة الصادرات غير النفطية يقدّر بـ 40% في شهر يونيو من العام 2021م مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، والذي يؤكد حجم الجهود المشتركة والمبذولة وإسهامها في تحقيق هذا الارتفاع من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضحوا أنه بلغت قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر يونيو من العام الحالي 23.5 مليار ريال، (21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير) بينما في ذات الشهر من عام 2020 بلغت قيمة الصادرات الغير نفطية 16.8 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 40%.

وأكدوا أن أعلى المنتجات تصديراً كانت هي منتج البولي بروبلين من قطاع البتروكيماويات بلغت قيمة صادراته خلال شهر يونيو من العام الحالي 2.3 مليار ريال، ومنتج ألواح الزجاج من قطاع مواد البناء الذي بلغت قيمة صادراته خلال شهر يونيو من العام الحالي 470 مليون ريال، ومنتج السكر من قطاع المنتجات الغذائية الذي بلغت قيمة صادراته خلال شهر يونيو من العام الحالي 70 مليون ريال، ومنتج أشرطة بوليمرات الاثيلين من قطاع التعبئة والتغليف الذي بلغت قيمة صادراته خلال شهر يونيو من العام الحالي100 مليون ريال.

وبلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة في يونيو 2021م، وكانت أعلى وجهات التصدير الصين حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 3.0 مليار ريال، تليها الإمارات بقيمة بلغت 2.8 مليار ريال، ثم بلجيكا والهند بقيم بلغت 1.3 مليار و1.2 مليار ريال على التوالي.

وأعلى المنافذ تصديراً هي الموانئ البحرية بإجمالي صادرات بلغ 17.8 مليار ريال، والمنافذ البرية بإجمالي صادرات بلغ3.7 مليار ريال، والمنافذ الجوية بإجمالي صادرات بلغ 2.0 مليار ريال.