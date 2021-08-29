شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي للاستثمار يعلن تغطية المرحلة الأولى من تداول حقوق الأولوية بـ 87% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي للاستثمار، عن بيع عدد 65.241 مليون سهم من أسهم الخزينة من إجمالي عدد 74.995 مليون سهم.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة الأسهم المكتتب فيها تبلغ 880.764 مليون ريال، علماً بأن نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة تبلغ 87%.

ونوه البنك إلى أنه سيتم بيع الأسهم المتبقية لعدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي "المؤسسات الاستثمارية"، على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروضها لشراء الأسهم المتبقية.

وبحسب البيان سوف يتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط أن لا يقل عن سعر البيع)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وأشار البيان إلى أنه، في حال تبقي عدد غير مباع من أسهم الخزينة بعد انتهاء فترة بيع الأسهم المتبقية، فسيقوم البنك بالإبقاء على هذه الأسهم كأسهم خزينة والتصرف بها وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، مع مراعاة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة والحصول على الموافقات المطلوبة لذلك.

وقال البنك، إن فترة بيع الأسهم المتبقية – والبالغ عددها 9.753 مليون سهم ستبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر المُقبل، وتستمر إلى الساعة 5 مساءً من يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر المُقبل.

وكانت الجمعية العمومية للبنك قد أقرت الموافقة على بيع الأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق في البنك "شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل"، والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة.

وأشار البنك إلى أن عدد الأسهم المستحوذ عليها من شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل تبلغ 56.245 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحوذ عليها من شركة بنك ميزوهو المحدودة تبلغ 18.749 مليون كأسهم خزينة، ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"أسهم الخزينة".

وسبق أن أعلن البنك، اليوم الخميس، عن إطلاق عملية بيع أسهم الخزينة، ليُصبح تاريخ الأحقية 11 أغسطس الجاري، وبسعر بيع يبلغ 13.5 ريال سعودي للسهم الواحد من أسهم الخزينة.

ويهدف البنك من خلال تنفيذ عملية بيع أسهم الخزينة إلى دعم مركزه المالي وسيتم استخدام متحصلات البيع لتقوية قاعدة البنك الرأسمالية ورفع نسب السيولة لديه وتمويل أنشطته التوسعية وعملياته المستقبلية.

ويُشار إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 287.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 262.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق البنك تراجعاً في صافي دخل العمولات إلى 588.5 مليون ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 609.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 1%، نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل عمليات أخرى، قابله انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.