شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسواق العثيم" تُوصي بتوزيع 2 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 180 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 2 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 20%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 9 سبتمبر المُقبل، على أن يتم التوزيع في 22 سبتمبر المُقبل.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 540 مليون ريال بواقع 6 ريال للسهم الواحد، تمثل 60% من القيمة الأسمية للأسهم.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 47.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 125.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة العروض الترويجية وتغير سلوك المستهلكين بالتركيز على الأصناف المخفضة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 105.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 224.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.