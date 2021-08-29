شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 29-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الأحد 29-8-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بداية تعاملات أولى أيام الأسبوع بالبنوك العاملة فى مصر، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى ليسجل 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.34جنيه للشراء، و18.56جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.36جنيه للشراء، و18.52جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.33جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.42جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.11 جنيه.

4.20 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 4.19 جنيه.