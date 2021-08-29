سعر اليورو اليوم الأحد 29-8-2021 فى مصر

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك الصباحية فى أولى أيام الأسبوع، فاستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى كما هو بسعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 18.34 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، مقابل سعره بإغلاق الخميس الماضى كان بـ 18.36 للشراء، 18.52 جنيه للبيع.