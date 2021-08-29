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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 29-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الأحد 29-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.34جنيه للشراء، و18.56جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.36جنيه للشراء، و18.52جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.33جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.42جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك الصباحية فى أولى أيام الأسبوع، فاستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى كما هو بسعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 18.34 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، مقابل سعره بإغلاق الخميس الماضى كان بـ 18.36 للشراء، 18.52 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.42 جنيه للشراء.
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.42 جنيه للشراء.
18.53 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.34 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.36 جنيه.
18.56 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.52 جنيه.سعر اليورو فى بنك مصر18.34 جنيه للشراء.
18.56 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.33 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.45 جنيه للشراء.
18.61 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.36 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.38 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.