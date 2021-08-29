شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ملحوظ للشركات للمشاركة بالدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات استعداداتها النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وذلك بمشاركة عدد كبير من كبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

واكدت الهيئة ان هذه الدورة من المعرض تشهد تحضيرات على مستوى عالي من الدقة والاشراف المباشر تؤهلها لتكون نموذج راقياً ورائداً يليق بأسم وباهمية وتاريخ المعرض باعتباره احد اقدم المعارض المقامة في مصر، حيث تشير المؤشرات الاولية الى اقبال العارضين الملحوظ على المشاركة بالمعرض

ويعد معرض القاهرة الدولي الحدث الاكبر الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سنوياً ويضم اكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها .

جدير بالذكر ان معرض هذا العام سيضم منتجات الموكيت والسجاد والمفروشات والاثاث والديكور والصناعات الهندسية والكيماوية والاجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية الى جانب الادوات الدراسية.