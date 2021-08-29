شكرا لقرائتكم خبر عن 24 % زيادة فى متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين بالقطاع العام عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن أهم المؤشرات بلغ متوسط الأجر الأسبوعى 915 جنيهاً للعاملين فى كل من القطاع العــام / الأعمــال العــام والقطاع الخاص، 1834 جنيهـاً فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1479جنيهاً عام 2019 بنسبة زيادة 24%، و885 جنيهـاً فى القطـاع الخاص مقابل 1019جنيها عام 2019 بنسبة إنخفاض 13.2% حيث أصبحت الإحصائية تشمل بيانات العاملين بالمنشأت ( أقل من 10 عاملين ).

وكان 940 جنيهاً هو متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1295جنيهاً عام 2019، و776 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1220 جنيهاً عام 2019، وكان 1822 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1455 جنيهاً عام 2019 .

وذكر البيان، أن 1913 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 1649 جنيهاً عام 2019 .

وبلغ متوسط أجر الذكور 911 جنيهاً متوسط فى القطاع الخاص مقابل 1052جنيهاً عام 2019، و745 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع الخاص مقابل 906 جنيهاً عام2019.

وكان 2059 جنيهاً هو متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين فى نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، وسجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار أعلى متوسط أجر أسبوعي 2059 جنيهاً مقابل 1516 جنيهاً عام 2019.

وبلغ متوسط الأجر الأسبوعى لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى1089 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء مقابل 1417 جنيهاً عام 2019، و1726جنيهاً لنشاط التعدين وإستغلال المحاجر مقابل 2003جنيهاً عام 2019، و950 جنيهاً لنشاط النقل والتخزين مقابل 1716 جنيهاً عام 2019.

وسجل نشاط التعليم أقل متوسط اجر أسبوعي حيث بلغ 549 جنيهاً مقابل 593 جنيهاً عام2019 .

وكان 54 ساعة هو متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية، 54 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، و49 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام، و54 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.