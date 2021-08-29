شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 29-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 29-8-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك الصباحية فى أولى أيام الأسبوع، فاستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى كما هو بسعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فى حين تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 18.34 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، مقابل سعره بإغلاق الخميس الماضى كان بـ 18.36 للشراء، 18.52 جنيه للبيع.

كما تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.38 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، مقابل سعره بإغلاق الخميس الماضى كان بـ21.43 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 18.34 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، مقابل سعره بإغلاق الخميس الماضى كان بـ 18.36 للشراء، 18.52 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.38 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، مقابل سعره بإغلاق الخميس الماضى كان بـ 21.43 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.29 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، مقابل سعره بإغلاق الخميس الماضى كان بـ 49.31 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.