شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 29-8-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار استقرارا ملحوظا فى أولى أيام الأسبوع للبنوك اليوم الأحد بعد عودتها من إجازتها الأسبوعية، أمام الجنيه المصرى، وخلال بدء التعاملات الصباحية استقر فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" وبنك القاهرة عند 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.