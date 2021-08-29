شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب زيادة قيمة إيرادات النشاط الجاري للهيئات الاقتصادية عام 2018/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية للهيئات الاقتصادية بالعام المالي 2018/2019.

وترصد بيانات جهاز الإحصاء تلك المؤشرات، وفقا لما يلي:

- وصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ نحو 159.3مليار جنيـه عام 2018/2019، مقـابل 128مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 24٫4٪، وتركزت هذه الـزيادة في مشروعات النقل والتخزين.

- بلغت قيمـة الأصول الثابتة بالتكلفة 352.9 مليار جنيـه عام 2018/2019، مقـابل 314.7 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 12%، وتركزت الـزيـادة نتيجة لزيادة الأصول التي تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن نشاط الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بنسبة بلغت 225.7%.

- وانخفضت قيمة قروض طويلة الأجل بنسبة 26.2% لتصل الى 166.5 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 225.2 مليار جنيه عام 2017/2018 نتيجة لزيادة الكفاءة الاقتصادية للهيئات وبصفة خاصة نشاط التعدين واستغلال المحاجر حيث انخفضت القروض طويلة الأجل الممنوحة له بنسبة 89.8%.

- سجلت قيمة إيرادات النشاط الجاري 981.2 مليـار جنيـه عـام 2018/2019 مقابل 716 مليـار جنيه عام 2017/2018 بنسبـة زيـادة 37٪، نتيجة للارتفاع الايرادات في بعض الأنشطة كالوساطة المالية وأنشطة خـدمـات الـدعم واستخـراج النفـط والغـاز الطبيـعي بنسبة زيـادة 160.5%، 63.4% ،31.7% علي التوالي.

- بلغت قيمة الاجور 32.3 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 26.4 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة 22.1 ٪، تركزت هذه نتيجة لارتفاع الأجور في أنشطة الوساطة المالية والتأمين بنسبة 42.3% وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 21.5%.

- بلغت قيمـة أرباح العـام (الفائض القابـل للتوزيـع) 146.1مليار جنيـه عام 2018/2019 مقابل 126.1 مليـار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة 15.8٪ تـركـزت هـذه الزيادة الي ارتفاع الأرباح في نشاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 228.1%.