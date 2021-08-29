شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية: إكمال جرعتين من لقاح كورونا شرط السفر على الرحلات الداخلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الخطوط السعودية، أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية ابتداء من 1 سبتمبر 2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح كورونا.

وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه يستثنى من القرار الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية الأقل من 12 سنة) أو الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن إجراءات جديدة تخص المقيمين القادمين إليها من الدول المحظورة بسبب جائحة كورونا، والتي سبق تعليق القدوم منها.

وذكرت الوزارة في بيان، الثلاثاء الماضي، أنه تم السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول على أن يكونوا استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.