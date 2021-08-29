شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 29 أغسطس الجاري حتى 2 سبتمبر المُقبل، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة ذيب، البابطين، جدوى ريت السعودية، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح كل من بدجت السعودية، فضلاً عن صرف أرباح كل من شركة أسمنت أم القرى، سليمان الحبيب، المتقدمة، أرامكو السعودية، بوان، مهارة، أسمنت المدينة.

وتبدأ شركة أسمنت أم القرى، يوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 27.5 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من قيمة السهم الاسمية.

وتبدأ مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 245 مليون ريال، بواقع 0.70 ريال للسهم.

كذلك تبدأ شركة أسمنت المدينة، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2021، بنسبة 7.5 %، بواقع 0.75 ريال للسهم.

وتبدأ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 140.7 مليون ريال، بواقع 0.65 ريال للسهم، وبنسبة 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتنظر عمومية شركة ذيب لتأجير السيارات، يوم الثلاثاء، في تعديل عدد من مواد النظام الأسياسي للشركة.

وتبدأ شركة بوان، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 45 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبنسبة 7.5% من القيمة الإسمية للسهم.

كذلك تبدأ شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 70.33 مليار ريال، بواقع 0.3518 ريال للسهم.

ويُستحق، يوم الأربعاء، توزيع أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 42.7 مليون ريال، بواقع 0.6 ريال للسهم، وبنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت عمومية صندوق جدوى ريت السعودية، يوم الأربعاء، على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 370 مليون ريال، من خلال طرح وحدات إضافية بهدف الاستحواذ على أصل عقاري إضافي وسداد المصاريف والتكاليف ذات العلاقة.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات، يوم الخميس، على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية في 2 سبتمبر المُقبل، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 26 يوليو 2024.