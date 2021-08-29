شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. أحداث رسمت وضع حركة السوق خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
الإثنين 23 أغسطس
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي الفرنسي
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي الألماني
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي البريطاني
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي الأمريكي
الثلاثاء 24 أغسطس
مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة
المؤشر التصنيعي في ريتشموند
الأربعاء 25 أغسطس
مناخ الأعمال الألماني من IFO
طلبات السلع المعمرة بقيمتها الأساسية في الولايات المتحدة
مخزونات النفط الخام الأمريكية
الخميس 26 أغسطس
القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة
إعانات البطالة الأمريكية
الجمعة 27 أغسطس
مبيعات التجزئة الأسترالية
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة
خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
القراءة المراجعة لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان.