شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. أحداث رسمت وضع حركة السوق خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع المنقضي تقلبات عدة بين الصعود والهبوط، ليسجل السوق العالمي تحركات نحو الصعود ليتجاوز السعر العالمي للمعدن الأصفر 1800 دولار للأونصة، بعد أن سجلت تراجعات دون 1780 دولار ، وبالنسبة للسعر المحلي سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سعر 782 إلي 792 جنيها صعودا وهبوطا، وفيما يلي أبرز الأحداث التي أثرت على أسعار الذهب

الإثنين 23 أغسطس

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي الفرنسي

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي الألماني

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي البريطاني

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي الأمريكي

الثلاثاء 24 أغسطس

مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة

المؤشر التصنيعي في ريتشموند

الأربعاء 25 أغسطس

مناخ الأعمال الألماني من IFO

طلبات السلع المعمرة بقيمتها الأساسية في الولايات المتحدة

مخزونات النفط الخام الأمريكية

الخميس 26 أغسطس

القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة

إعانات البطالة الأمريكية

الجمعة 27 أغسطس

مبيعات التجزئة الأسترالية

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بقيمته الأساسية في الولايات المتحدة

خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

القراءة المراجعة لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان.

أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 يسجل 679 جنيها للجرام وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام، وعيار 24 يسجل 905 جنيها للجرام، الجنيه الذهب 6320 جنيها، أونصة الذهب 1818 دولار.