شكرا لقرائتكم خبر عن هل فقد الجنسية المصرية ينهي خدمة الموظف بالجهاز الإداري للدولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية عدة معايير للبقاء الموظف الحكومي في وظيفته وحافظ القانون على ضمان ابقاء العاملين في الجهاز الإداري للدولة من حاملي الجنسية المصرية فقط دون حاملي الجنسيات الأخرى ولذلك نص القانون على أنه في حالة فقد الجنسية المصرية سيتم على اثرها إنهاء خدمة الموظف.

وأكد قانون الخدمة المدنية، على أن الجنسية المصرية شرط من شروط التعيين أو الاستمرار في الوظيفة، موضحا أنه يتم عرض أمر الموظف الذي فقد الجنسية على السلطة المختصة أو من تفوضه لانهاء الخدمة.

و تنتهي خدمة الموظف ابتداءا من يوم فقد الجنسية، و يعتبر ما تقاضه الموظف من تاريخ فقد الجنسية وحتى إخلاء الطرف اجر مقابل العمل، ويأتي ذلك في إطار المواد التي حددها قانون الخدمة المدنية.