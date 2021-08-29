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أسعار اللحوم بالسوق اليوم تتراوح بين 120-160 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار اللحوم البلدى بالسوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية اليوم الأحد 29-8-2021.

 

وقال حسن غازي صاحب محل جزارة إن  أسعار  اللحوم  الكندوز البلدى تتراوح  بين  140-160جنيها للكيلو،  كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو،وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها.

 

و أضاف غازي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، و استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.  

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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